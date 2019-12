Elokuvataiteen valtionpalkinto Kalle Kinnuselle

Manna PR Ky:n tiedote

Elokuvataiteen valtionpalkinto myönnettiin ensimmäistä kertaa toimittajalle

Vuoden 2019 Elokuvataiteen valtionpalkinnon on saanut elokuvaan erikoistunut toimittaja, kriitikko ja tietokirjailija Kalle Kinnunen. Palkinnon saajan päättää Taiteen edistämiskeskuksen Taiken elokuvataidetoimikunta. Palkintoa ei ole sen 51-vuotisen historian aikana koskaan aiemmin myönnetty journalistille.

”Elokuvajournalistina ja -kriitikkona Kalle Kinnunen tekee työllään näkyväksi elokuvan taiteen, tuotannon ja liikealan ulottuvuuksia tarkasti ja monipuolisesti. Perinteisen journalismin lisäksi Kinnunen on herättänyt keskustelua Kuvien takaa -blogissaan. Hän on kirjoittanut myös elokuva-alan lähihistoriasta kirjoja, joissa näkyy journalistisen riippumattomuuden lisäksi huolellinen taustatyö, taiteenalan yleisten käytänteiden ja lainalaisuuksien kuvaus sekä myös niiden kyseenalaistaminen. Kinnunen on kyennyt elokuvajournalistina ansaitsemaan elantonsa aikana, jolloin mediatalot ovat profiloituneet kulttuurijournalismin resurssien alasajossa”, perustelee elokuvataidetoimikunta palkintoa. Taiteen valtionpalkinnot luovutti perjantaina Oopperatalolla tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen.

”On suuri kunnia ja luottamuksen osoitus saada palkinto, joka yleensä myönnetään taiteen tekijälle. Me elokuvakriitikot ja elokuvasta kirjoittavat toimittajat emme ole osa elokuva-alaa, mutta tehtävämme on elokuvataiteen tuominen julkiseen keskusteluun. Laadun ja estetiikan arvioinnin ohella vastuullamme on innostuksen levittäminen”, Kalle Kinnunen sanoo.

Kalle Kinnunen on vapaa toimittaja, joka on toiminut Suomen Kuvalehden elokuvakriitikkona vuodesta 2006. Hän pitää Suomen Kuvalehden verkkosivuilla suosittua Kuvien takaa -blogia, joka käsittelee elokuvaa sekä taiteena että teollisuutena. Kinnunen tunnetaan myös Image-lehden kolumnistina, STT:n avustajana ja Ylen Aamu-tv:n Jälkinäytös -raadin jäsenenä.

Kinnunen on kirjoittanut useita tietokirjoja, joista viimeisin on tämän vuoden lokakuussa ilmestynyt Elokuvasäätiön tuella — Suomalaista elokuvaa tekemässä 1969-2019 (SKS). Kirjaa ovat kiittäneet niin Jörn Donner Hufvudstadsbladetissa kuin Juho Typpö Helsingin Sanomissa.

Kinnusen seuraava tietokirja ilmestyy maaliskuussa 2020. Yhdessä Matti Rämön kanssa kirjoitettu Hymypoika (Otava) kertoo Dome Karukosken Hollywoodiin edenneestä urasta sekä suomalaisen elokuvan lähihistoriasta.

Kinnunen kuuluu Jussi-palkinnot jakavan Filmiaura ry:n hallitukseen jo yhdeksättä vuotta.

Kuva: Seppo Laine