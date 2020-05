Elokuvasäätiön 50-vuotisjuhlaelokuva Patentti Nr. 314805 Oberhausenin kilpasarjassa

Myös kaksi muuta suomalaiselokuvaa pääsi saksalaisfestivaalin kilpasarjoihin.

Mika Taanilan ohjaama ja Jussi Eerolan Testifilmille tuottama lyhytelokuva Patentti Nr. 314805 on valittu Oberhausenin lyhytelokuvafestivaalin kansainväliseen kilpailuun. Kilpailussa nähdään 56 elokuvaa ja sen pääpalkinto on arvoltaan 8000 euroa.

Kaksiminuutinen kokeellinen dokumenttielokuva pohjautuu suomalaisinsinööri Eric Tigerstedtin materiaaleihin yli 100 vuoden takaa, vuodelta 1914. Tigerstedt kehitteli kuvan ja äänen yhdistämistä, vuosia ennen äänielokuvan kansainvälistä läpilyöntiä.

Elokuva valmistui osana Suomen elokuvasäätiön 50-vuotisjuhlintaa, ja se esitettiin ensimmäisen kerran helmikuussa Katajanokalla elokuvasäätiön 50-vuotisvastaanotolla. Oberhausenin festivaali on elokuvan varsinainen maailmanensi-ilta. Elokuvasäätiö tulee esittämään elokuvan syksyllä Kino K-13:ssa, ja se tulee myöhemmin katseltavaksi myös elokuvasäätiön Vimeo-tilille.

Mika Taanila on Ars Fennica -palkittu kuvataiteilija ja elokuvantekijä, jonka teoksia on esitetty lukuisilla festivaaleilla sekä mm. Venetsian biennaalissa. Oberhausenissa Taanila on vetänyt kolmevuotista Conditional Cinema -projektia, joka tutkii ”live cineman” mahdollisuuksia. Tälle vuodelle suunniteltu kolmas Conditional Cinema -kokonaisuus on siirretty myöhempään.

Lisäksi kansainvälisessä kilpailussa nähdään kuvataiteilija Éva Freundin suomalais-unkarilainen lyhytelokuva Crossing Paths.

Lasten- ja nuorten elokuvien kilpasarjassa esitetään 38 elokuvaa, jotka valittiin lähes 600 ehdokkaan joukosta. Mukana on myös IDFA-festivaalilla viime syksynä maailmanensi-iltansa saanut Petteri Saarion lyhytdokumentti Talvinen järvi. Elokuvassa seurataan teini-ikäisten serkusten retkeä järvellä lumisena talvena.

Oberhausenin lyhytelokuvajuhlat järjestetään tänä vuonna koronaviruskriisin takia verkossa 13.–18.5.2020.

Lue lisää: kurzfilmtage.de/en