Elokuvasäätiöltä miljoona euroa lisätukea elokuvateattereiden ja -festivaalien tulevan toiminnan turvaamiseen koronapandemian aiheuttamassa poikkeustilanteessa

Suomen elokuvasäätiö on saanut opetus-ja kulttuuriministeriöltä miljoona euroa lisärahoitusta elokuvateattereiden ja elokuvafestivaalien tulevan toiminnan turvaamiseksi koronapandemian aiheuttamien kokoontumisrajoitusten keskellä.

Lisärahoituksen tarkoituksena on turvata koko maan kattavan elokuvateatteriverkoston toiminta sekä varmistaa elokuvatapahtumia järjestävien tahojen toiminnan jatkuminen poikkeustilanteen päätyttyä.

”Koko elokuva- ja av-ala kärsii merkittävästi koronapandemian aiheuttamista rajoituksista. Nyt meille myönnetyllä lisätuella voimme tukea pienten ja keskisuurten elokuvateatterien toiminnan jatkuvuutta ja tulevaisuutta. Festivaalien osalta tukea voidaan myöntää keväällä peruttujen tai siirrettyjen festivaalien tulevan toimintakyvyn varmistamiseen” kommentoi elokuvasäätiön johtaja Lasse Saarinen.

Varsinkin elokuvateattereille lisätuki on elintärkeä. Elokuvasäätiön esitys- ja levitystoiminnan asiantuntija Ilmari Arnkil kuvaa tilannetta:

”Elokuvateattereiden selviäminen on valtakunnallisen kulttuuritarjonnan kannalta kriittistä, sillä monilla paikkakunnilla elokuvateatteri on suosituin tai peräti ainoa kulttuuripalvelu. Pitkittyessään poikkeustila uhkaa romuttaa valtakunnallisen elokuvateatteriverkoston, mikä rapauttaisi myös kotimaisen elokuvan tuotannon ja levityksen. Elokuvateattereiden on lähes mahdotonta kehittää korvaavaa toimintaa.”

Elokuvasäätiön lisätukea voivat hakea ne pienet ja keskisuuret elokuvateatterit, joiden toiminta on estynyt koronaepidemiasta johtuvista rajoituksista johtuen, sekä ne säätiön tuen piirissä olevat elokuvafestivaalit, jotka ovat kokoontumisrajoitusten takia joutuneet peruuttamaan tai siirtämään tapahtuman 13.3.–31.5.2020 välisenä aikana.

Hakuilmoitus: Elokuvateatterien lisätoimintatuki

Elokuvasäätiöstä ollaan yhteydessä niihin säätiön tukemiin festivaaleihin, joiden toimintaan kokoontumisrajoitukset ovat vaikuttaneet.

Kuva: Julien Andrieux / Unsplash