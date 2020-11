Elokuvasäätiö on Opetus- ja kulttuuriministeriön pyynnöstä avannut tuenhaun elokuvateattereille ja teatterilevityksestä vastaaville elokuvalevittäjille, joiden toiminta on merkittävästi kärsinyt koronapandemian johdosta kuluneena vuonna. Hakuaikaa on vielä viikko. Haku päättyy 1.12.2020.

Elokuvateattereiden lisätoimintatuen hakuilmoitus

Elokuvalevittäjien lisätoimintatuen hakuilmoitus

Lisätietoja antaa tukien valmistelija Ilmari Arnkil / ilmari.arnkil@ses.fi