Elokuvasäätiö saa 5 miljoonaa euroa lisärahoitusta elokuva- ja tv-alan elvyttämiseen

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää Suomen elokuvasäätiölle 5 miljoonan euron lisärahoituksen. Rahoitus on tarkoitettu kotimaisten elokuvien ja draamasarjojen tuotantotukiin.

Tavoitteena on elvyttää koronapandemiasta kärsinyttä alaa tukemalla alan ammattilaisten työllistymistä. Lisäksi halutaan vahvistaa laadukkaan kotimaisen tuotannon elinvoimaisuutta ja asemaa markkinoilla sekä edistää kotimaisen elokuva- ja draamasarjatuotannon kansainvälistä kilpailukykyä.

”Tämä maan hallituksen kädenojennus audiovisuaaliselle alalle on hyvin merkittävä. Viisi miljoonaa on noin neljännes normaalivuoden tuotantotukivaroistamme”, iloitsee elokuvasäätiön johtaja Lasse Saarinen. ”Tämä valtiovallan sijoitus tuo alalle vähintään 7,5 miljoonaa euroa muuta rahoitusta ja siten tuen kokonaisvaikutus av-alalle on suoraan ainakin 12,5 miljoonaa.”

Rahoitus käytetään uusien elokuva- ja draamasarjatuotantojen tukemiseen. Saarinen toteaa, ”Olemme erittäin iloisia, että voimme tämän lisärahoituksen avulla ensimmäistä kertaa tukea merkittävämmillä summilla sarjojen tuotantoa. Uskon, että opetus- ja kulttuuriministeriön vahva tuki alaamme kohtaan antaa koko alalle tulevaisuudenuskoa ja uutta energiaa toimia kotimaisen elokuva- ja sarjatuotannon parhaaksi.”

Rahoitukselle ei järjestetä erillistä hakua, vaan varat jaetaan elokuvasäätiön normaalien tukiprosessien kautta. Seuraava tuotantotukien hakuaika päättyy 11.8. ja vuoden viimeinen hakuaika päättyy 20.10.

Tutustu hakuilmoituksiin