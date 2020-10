Elokuva- ja tv-tuotantoalan työoikeuskoulutukset osa 2

Ajankohdat:

Ti 24.11. klo 9.30–16

Ke 25.11.2020 klo 9.30–16

Opetus- ja kulttuuriministeriön aloitteesta suunniteltu ja alan tarpeisiin räätälöity koulutushanke starttasi vuosi sitten keväällä alan työnantajille ja työntekijöille suunnatuilla juridisilla peruskoulutuksilla.

Koulutushanke on toteutettu yhteistyössä työmarkkinaliittojen, APFI:n sekä Suomen elokuvasäätiön kanssa. Koulutusten tarkoituksena on luoda edellytyksiä toimintatapojen ja prosessien kehittämiseen alan yrityksissä. Hankkeessa toteutettavat koulutukset on tarkoitettu laajasti kaikille alan työnantajille ja työntekijöille järjestäytymisestä riippumatta. Koulutukset ovat maksuttomia.

Koulutusten tavoitteena on selkeyttää alan toimijoiden oikeudellisia vastuita, velvoitteita ja oikeuksia. Koulutuksissa asioita käsitellään käytännönläheisesti alan ominaispiirteet huomioiden. Aiheita ovat mm. työoikeuden perusteet työntekijöille ja työnantajille, sekä työnantajien ja esimiesten vastuut ja velvoitteet. Tarkempi ohjelma ilmoitetaan lähempänä ajankohtaa.

Koulutus järjestetään tänä vuonna etänä. Molempien päivien ohjelma on sama, eli voit osallistua joko tiistain tai keskiviikon koulutuspäivään. Koulutuksia ei tallenneta.

Linkki koulutukseen lähetetään osallistujille edellisenä päivänä.

KOULUTTAJAT:

• Karola Baran / Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto Teme

• Mari Marttila / Suomen Journalistiliitto

• Heidi Aho / Palvelualojen työnantajat PALTA

• Jaakko Sainio / Palvelualojen työnantajat PALTA

Ilmoittaudu viimeistään perjantaina 20.11.2020.