Elokuva- ja draamatuottajien vientimatka Hampuriin 6.–8.4.2020

APFI:n tiedote

Audiovisual Producers Finland – APFI ja Suomen elokuvasäätiö järjestävät yhteistyössä Filmförderung Hamburg Schleswig-Holsteinin (FFHSH) kanssa vierailun Hampuriin 6.–8.4. Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein on alueen elokuva- ja TV-draaman rahoittaja, joka tarjoaa tukea tuotantojen kaikkiin vaiheisiin ja jolla on laajat ammattilais- ja yhteistyöverkostot. Vientimatka on suunnattu tuottajille, jotka etsivät hankkeelleen saksalaista yhteistuottajaa.

Vierailu sisältää one-to-one-tapaamisia paikallisten tuottajien kanssa, ja saamme tietoa alueen rahoitusinstrumenteista sekä lokaatioista. Vierailun ohjelmaa työstetään tällä hetkellä ja se tarkentuu maaliskuun aikana.

Aikataulu: Hampuriin 6.4. illalla, ja paluu Suomeen 8.4. illalla. Lentovaihtoehtoina on Finnairin suorat lennot tai muita vaihtoehtoja välilaskulla. Matkakuluihin voi hakea elokuvasäätiön kulttuuriviennin matkatukea.

Kiinnostuneet voivat ilmoittautua jo tässä vaiheessa Veralle/APFI (vera.ruokonen@apfi.fi tai 044 540 3123) ja laitamme myös myöhemmin lisää tietoja hankkeesta kun päivien ohjelma tarkentuu.

Hanke on tarkoitettu ensisijaisesti APFI:n jäsenille, mutta myös muut ovat tervetulleita mukaan osallistumismaksua vastaan. APFI:n jäseniltä ei peritä osallistumismaksua.