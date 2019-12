Elokuva-alan tekijöiden palkinnot jaettiin Helsingissä

Audiovisuaalisen alan tekijät ry:n tiedote

Elokuva-alan tunnustuspalkinnot jaettiin maanantai-iltana elokuvaohjaajien, käsikirjoittajien ja näyttelijöiden yhteisessä juhlassa Helsingissä. Tilaisuudessa palkittiin Vuoden elokuvaohjaaja, Vuoden käsikirjoittaja ja Vuoden elokuvanäyttelijät. Palkintojen saajat ovat alan ammattilaisten keskuudestaan valitsemia.

Vuoden elokuvaohjaaja 2019

Suomen elokuvaohjaajaliitto SELO ry:n jäsenet äänestivät, selkeällä ja ylivoimaisella äänten enemmistöllä, Vuoden 2019 elokuvaohjaajaksi Miia Tervon hänen esikoiselokuvastaan Aurora. Elokuvaohjaajat valitsivat Vuoden elokuvaohjaajan joukostaan nyt 16. kerran. Palkinnon luovutti SELOn puheenjohtaja Saara Cantell.

Perusteluiden mukaan Aurora on omaääninen alkuperäisteos, joka hurmaa sekä huumorillaan että koskettavuudellaan. Humaani tarina ammentaa rohkeasti omakohtaisuudesta ja onnistuu uudistamaan romanttisen komedian genreä. Kokonaisuus on hallitusti ohjattu, eheä ja kaunis.

Ohjaaja on myös ollut mukana syyskuussa ensi-iltansa saaneen Tottumiskysymys-elokuvan ohjaajakollektiivissa Kirsikka Saaren ja Elli Toivoniemen sekä Anna Paavilaisen, Alli Haapasalon, Reetta Aallon ja Jenni Toivoniemen kanssa.

”Tottumiskysymyksen syntyprosessi oli erityinen: jokaisella ohjaajalla oli omassa osuudessaan taiteellinen vapaus, ja samalla kaikki toimivat yhtenäisen kokonaisuuden eteen. Onnistuimme, koska kuuntelimme toisiamme. Yhdessä ohjaaminen on haaste, mutta myös hieno mahdollisuus oppia kollegoilta uudenlaista ajattelua. Synergia antaa voimaa”, ruusuin kukitetut naiset kertovat.

Vuoden käsikirjoittaja 2019

Vuoden käsikirjoittaja -palkinto jaettiin uusin säännöin. Aiemmin jaettu Vuoden käsikirjoittajakollega -palkinto muuttui linjassa Ohjaajaliiton ja Näyttelijäliiton palkintojen kanssa Vuoden käsikirjoittaja -palkinnoksi. Ehdokkaista saivat äänestää Käsikirjoittajien killan ja Sunklon jäsenet. Palkinnon jakoivat Käsikirjoittajien Killan puheenjohtaja Kirsi Reinola ja kiltasihteeri Daniela Hakulinen.

Palkinnon saivat Tarja Kylmä ja Manuela Infante tositapahtumiin pohjautuvasta draamasarjasta Invisible Heroes. Diplomaatti Tapani Brotherus pelasti Pinochetin juntan hirmuhallinnolta arviolta yli 2 000 poliittista pakolaista turvaan Chilessä 1973 tapahtuneen vallankaappauksen jälkeen toimien Suomen ulkopoliittisia linjauksia vastaan ja ilman virallista lupaa.



Käsikirjoittaja Tarja Kylmä itse kuvailee haastattelussa tarinan haasteellisuutta ja sudenkuoppia seuraavasti: “Historiankirjoitus paljastaa meille rakenteita ja motivointeja, mutta draama avaa moraalisia risteyskohtia: Mitä itse tekisit? Osaisitko erotella ne, jotka ovat hengenvaarassa niistä, jotka hyötyvät ja pelaavat omaan pussiin? Kenen puolelle asettua?”



Äänestäneet kommentoivat valintaansa rohkeudesta, tuoreesta lähestymistavasta ja vaativasta konseptista: ”Rohkea ja ainutlaatuinen tarina, joka tuo historialliset tapahtumat koskettavasti esille. Kokonaisuus pysyy hienosti kasassa ja antaa tilaa ajatella tarinan, henkilöiden ja juonen syvetessä. Hyvää kerrontaa parhaimmillaan.”



KAIHO Republicin Ylelle tuottama draamasarja Invisible Heroes on saanut vuoden 2019 parhaan eurooppalaisen tv-draamasarjan palkinnon Prix Europa -festivaalilla Saksan Potsdamissa. Sarja on palkittu Hopeinen lintu -palkinnolla Etelä-Korean Soulissa kansainvälisessä Seoul International Drama Awards -kilpailussa. Lisäksi sarja on saanut tuomariston erikoispalkinnon La Rochellen Festival de la Fiction -kilpasarjassa.

Vuoden elokuvanäyttelijä

Suomen Näyttelijäliitto valitsi vuoden 2019 elokuvanäyttelijöiksi Satu Tuuli Karhun ja Mimosa Willamon. Valinta tehtiin jäsenäänestyksellä ja he saivat yhtä paljon ääniä. Muutakin yhteistä heillä on. Molemmat ovat syntyneet vuonna 1994 ja ovat aikaisemmin Jussi-palkittuja näyttelijöitä.

Satu Tuuli Karhun roolisuoritusta Salomena Zaida Bergrothin elokuvassa Marian paratiisi luonnehditaan valovoimaiseksi ja koskettavaksi. Hänen läsnäoloaan ja kykyään kuunnella ympäristöään kiitetään. Satu Tuuli on yhtä aikaa sekä herkkä että voimakas näyttelijä. Roolin vaatima kehityskulku ehdottomasta uskollisuudesta epäilyn heräämiseen on moniulotteinen ja kannattelee elokuvan ahdistavaa ja jännitteistä tunnelmaa erinomaisesti.

Mimosa Willamon Aurora Miia Tervon samannimisessä elokuvassa on karismaattinen roolisuoritus. Mimosa esittää antaumuksella rankkaa ja ronskia nimihenkilöä ollen samalla hämmästyttävän hauska. Äkkiväärä, tuuliviirin tavoin käyttäytyvä, mutta myös empaattinen Aurora saa näyttelijän monipuolisesti tulkitsemana katsojan ihailemaan Mimosan heittäytymiskykyä, kepeyttä ja välittömyyttä.

