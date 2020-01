DocPoint on julkistanut ohjelmistonsa – festivaali juhlii naistekijöitä ja -tarinoita

DocPoint-elokuvafestivaalin tiedote

19. DocPoint – Helsingin dokumenttielokuvafestivaali (27.1.–2.2.2020) täyttää jälleen pääkaupunkiseudun teatterit tuoreimmilla ja terävimmillä dokumenttielokuvilla läheltä ja kaukaa. Pohjoismaiden suurimpiin dokumenttielokuvatapahtumiin kuuluvan festivaalin avaa Elina Talvensaaren Neiti Aika. Festivaalilla esitetään yhteensä 96 dokumenttia yli 230 näytöksessä, kaiken kaikkiaan 11 elokuvasalissa. Lisäksi lasten ja nuorten dokumenttielokuvatapahtuma DOKKINO esittää seitsemän elokuvaa. Sekä kotimaisen että kansainvälisen esityssarjan elokuvat nähdään nyt Suomessa ensi kertaa.

DocPointin kotimaisessa esityssarjassa saa ensi-iltansa kahdeksan uutta suomalaista dokumenttia. Avajaispaikalla nähtävä NEITI AIKA on kaunis kuvaus katoavaisuudesta. Ohjaaja Elina Talvensaari muuttaa huoneistoon, joka on täynnä edellisen asukkaan, yksinäisenä kuolleen vanhan naisen tavaroita. Elokuvassa hänen tarinansa herää uudelleen eloon.

Maailmanensi-iltansa DocPointissa saavat John Websterin odotettu uutuus SILMÄSTÄ SILMÄÄN, jossa henkirikoksen uhrin omaiset ja rikoksen tekijä kohtaavat, sekä Susani Mahaduran KELET, säväyttävä kuvaus parikymppisestä rodullistetusta transnaisesta sekä esikuvien ja yhteisön voimasta. COLOMBIA IN MY ARMS (ohj. Jenni Kivistö ja Jussi Rastas) kuvaa Kolumbian rauhanprosessia ja SILICON VALLEY, BABY. (ohj. Erika Haavisto) sukeltaa Piilaakson startup-maailmaan. ORKESTERIN EDESSÄ (ohj. Anna-Karin Grönroos) seuraa Sibelius-Akatemian kapellimestariluokan opiskelijoita. Lisäksi kotimaisessa sarjassa esitetään kaksi lyhytelokuvaa: THE FANTASTIC (ohj. Maija Blåfield) ja TO TEACH A BIRD TO FLY (ohj. Minna Rainio ja Mark Roberts).

Monimuotoisia naistarinoita

DocPointin kansainvälisen ohjelmiston elokuvista ennätykselliset 51 prosenttia on naisten ohjaamia joko yksin tai osana työparia. Kotimaiseen esityssarjaan valituista kahdeksasta teoksesta viisi on kokonaan naisten ohjaamia ja kahdella elokuvalla on kaksi ohjaajaa, nainen ja mies. ”Elokuvat vaikuttavat suoraan siihen, miten hahmotamme todellisuutta, joten halusin tietoisesti tuoda esiin naistekijöitä ja -tarinoita ympäri maailman”, sanoo DocPointin uusi taiteellinen johtaja Kati Juurus. “Dokumenttielokuvan puolella naistekijyys ja naisten tarinat ovat itse asiassa uusi normaali.”

Lauren Greenfieldin (The Queen of Versailles, DocPoint 2013) ohjaama, kehuttu ja kohuttu Imelda Marcos -henkilökuva THE KINGMAKER paljastaa vallanhimon, korruption ja historian unohtamisen kovan hinnan. ADVOCATE (ohj. Rachel Leah Jones ja Philippe Bellaiche) seuraa israelilaista ihmisoikeuksiin keskittynyttä asianajaja Lea Tsemeliä, joka rikkoo rajoja auttaessaan terrorismista syytettyjä palestiinalaisia. Sekä elokuvan ohjaajapari että Tsemel saapuvat festivaalin vieraiksi. DocPointissa vierailevan Alina Rudnitskajan tragikoominen SCHOOL OF SEDUCTION näyttää, millainen on nykynaisen asema Venäjällä. XY CHELSEA (ohj. Tim Travers Hawkins) puolestaan kuvaa lähietäisyydeltä tietovuotaja ja transaktivisti Chelsea Manningin elämää hänen vapauduttuaan vuosien sotilasvankeudesta.

Päävieras Mehrdad Oskouei

Festivaalin päävieraaksi saapuu Iranin arvostetuimpiin dokumentaristeihin kuuluva Mehrdad Oskouei, jonka uusi elokuva SUNLESS SHADOWS palkittiin vastikään parhaasta ohjauksesta Amsterdamin IDFA-festivaalilla. Dokumentti kertoo tytöistä ja naisista, jotka ovat vankilassa murhattuaan isänsä, miehensä tai veljensä. Oskouei pitää avoimen Masterclass-luennon torstaina 30.1. Lisäksi DocPoint esittää ohjaajalta neljän teoksen retrospektiivin.

Festivaaliohjelmisto on monimuotoinen myös maantieteellisesti: elokuvia on mukana yli 40 maasta. Japanilaista uutta dokumenttielokuvaa esittelevässä esityssarjassa nähdään muun muassa vastikään Tokion kansainvälisten elokuvajuhlien parhaan elokuvan palkinnon voittanut i – DOCUMENTARY OF THE JOURNALIST (ohj. Tatsuya Mori). Neuvostoliiton varjo -sarjassa esitetään useita Gulag-järjestelmän historiaa tarkastelevia dokumentteja.

SHADOW FLOWERS (ohj. Seung-Jun Yi) seuraa pohjoiskorealaisen naisen yrityksiä palata kotimaahansa Etelä-Koreasta vuosien ajan. Yksi elokuvan kuvaajista on suomalainen Mika Mattila, joka on myös ohjannut DocPointissa maailmanensi-iltansa saavan elokuvan CARNIVAL PILGRIMS.

Apollo-palkinto Juha Samolalle

DocPointin tämänvuotisen Apollo-palkinnon saa Juha Samola, Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskuksen (AVEK) pitkäaikainen pääsihteeri. Palkintoperusteissa mainitaan Samolan työ suomalaisen dokumenttielokuvan mahdollisuuksien luojana sekä väsymätön mediataiteen ja kokeellisen elokuvan puolustaminen. Samola kokoaa festivaalilla esitettävän Apollo-sarjan, jossa nähdään mm. Chantal Akermanin ja Werner Herzogin teokset.

Koko ohjelmisto, lipunmyynti ja median akkreditointi: