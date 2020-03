DocPoint IMPACT kouluttaa dokumenttielokuvien tekijöitä vaikuttajiksi

Dokumenttielokuvien vaikuttavuustapahtuma DocPoint IMPACTin vuoden 2020 elokuvahankkeet on valittu. Kolmatta kertaa järjestettävään tapahtumaan osallistuu kuusi tekeillä olevaa kotimaista elokuvaa, joiden tekijät saavat koulutuksista työkaluja teoksensa yhteiskunnallisen vaikuttavuuden hiomiseen. Elokuvat esitellään yleisölle avoimessa IMPACT-päivässä, joka järjestetään keskustakirjasto Oodissa keskiviikkona 13.5.

Vuoden 2020 hankkeet ovat saamelaisille oikeutta vaativa Unohdettu Kansa, merten muovista kertova Here Be Monsters, yksinäisyyttä ja sattumien voimaa käsittelevä Näkymättömät, surun luonnetta kuvaileva Surunkesyttäjät, nuorena koetusta hyväksikäytöstä kertova Harmageddon olohuoneessa sekä auttamisen problematiikkaa rokotetutkimuksen kautta pohtiva Super B.

Mikä on DocPoint IMPACT?

DocPoint IMPACT on tapahtumakokonaisuus, joka koostuu elokuvantekijöille suunnatuista vaikuttavuustuottamisen koulutuksista, kaikille avoimesta verkostoitumistilaisuudesta ja hankkeeseen valittujen tekeillä olevien elokuvien esittelystä. DocPoint IMPACTin tarkoituksena on luoda verkosto, jossa dokumenttien tekijät ja yhteiskunnalliset toimijat työskentelevät yhdessä lisätäkseen yhteiskunnallista, sosiaalista ja ympäristön hyvinvointia. Elokuvantekijöiden lisäksi verkosto muodostuu yrityksistä, yhdistyksistä, säätiöistä, tiedeyhteisöistä, tutkijoista, median edustajista, kansalaisjärjestöistä ja aktiivisista kansalaisista.

DocPoint IMPACT -tapahtumakokonaisuuteen valitut hankkeet voivat hakea Suomen elokuvasäätiön, AVEK:n ja Kirkon mediasäätiön yhdessä jakamaa dokumenttielokuvan vaikuttavuustyötukea. Rahoittajat tutustuvat hankkeisiin IMPACT-päivänä 13.5. sekä vaikuttavuustukihakemusten kautta.

Vuoden 2019 DocPoint IMPACTin vaikutus jatkuu

Huhtikuussa 2019 järjestetty IMPACT-päivä houkutteli keskustakirjasto Oodiin yli 140 osallistujaa. Mukana olleista hankkeista Miehiä ja poikia on nähty teatterilevityksessä ja television DocVentures-ohjelmapaikalla. Neiti Aika oli DocPoint-festivaalin vuoden 2020 avajaiselokuva ja Modern Times Review -julkaisun kriitikon Nick Holdsworthin valinta festivaalin parhaaksi suomalaiseksi elokuvaksi. Myös festivaalin yleisösuosikki Kelet oli viime vuoden IMPACT-elokuva. Festivaalin ohjelmistossa nähtiin lisäksi Silmästä silmään (aikaisemmalta nimeltään REDI). Save and Quit (aikaisemmalta nimeltään Smells Like Teen Spirit) on juuri valmistunut ja aloittanut oman vaikuttavuuskampanjansa. Myös aiempien vuosien osallistujat ovat käynnistäneet ja toteuttaneet aktiivisesti omia vaikuttavuuskampanjoitaan.