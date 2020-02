Colombia in My Arms palkittiin parhaana pohjoismaisena dokumenttielokuvana

Göteborgin elokuvajuhlien palkintogaalaa vietettiin lauantaina 1.2.2020.

Jussi Rastaan ja Jenni Kivistön ohjaama dokumenttielokuva Colombia in My Arms vei tänä vuonna arvostetun Dragon Award Best Nordic Documentary -palkinnon Göteborgin elokuvajuhlilla. Palkinto on arvoltaan 250 000 Ruotsin kruunua eli noin 25 000 euroa. Dokumenttielokuvien kilpasarjassa oli mukana kahdeksan elokuvaa.

Kolumbian rauhanprosessia kuvaava elokuva sai festivaalilla maailmanensi-iltansa. Tuomaristo arvosti elokuvassa tekijöiden uteliaisuutta heidän havainnoidessaan konfliktin eri osapuolia. Perusteluissaan tuomaristo kehui myös elokuvan kuvausta ja leikkausta, ja totesi, että elokuva kasvaa yksittäisen valtion muotokuvasta laajemmaksi reflektioksi kolonialismista ja post-kolonialismista sekä kapitalismista ja antikapitalismista.

Elokuvan on tuottanut Markku Tuurna tuotantoyhtiö Filmimaalle. Suomessa elokuva oli ensi-illassa viime viikolla DocPoint-festivaalilla.

Festivaalin palkintotiedote

Kuva: Göteborg Film Festival