Apulaisohjaajien ja linjatuottajien Production Value -koulutus tulee taas!

Koulutukseen haetaan myös elokuva- tai sarjahankkeita budjetointi- ja aikataulutussuunnittelua varten.

Jo 15. kertaa järjestettävä Production Value on 8-päiväinen koulutus apulaisohjaajille ja linjatuottajille, jotka haluavat kehittää budjetointi- ja aikataulutustaitojaan eurooppalaisessa työympäristössä. Tarkoituksena on myös vahvistaa yhteistyötä tuottajien ja ohjaajien kanssa.

Käytännönläheisessä koulutuksessa tutustutaan oikeisiin, eurooppalaisiin elokuva- ja sarjahankkeisiin, jotka ovat esituotantovaiheessa. Hankkeiden budjetit ovat 3–15 miljoonan euron luokkaa.

FOCALin järjestämä Production Value järjestetään 16.–24.1.2021 Retzissä, Itävallassa. Hakuaikaa on 20.11.2020 saakka. Suomen elokuvasäätiö on yksi koulutuksen tukijoista.

Katso lisätietoa: productionvalue.net