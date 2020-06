Top 20: Aika jonka sain jatkaa kärjessä

Viikonlopun katsotuimpana jatkoi edelleen Tuukka Temosen ohjaama Aika jonka sain. Ykkössija irtosi viikonloppuna 432 katsojalla. Guy Ritchien The Gentlemen nousi sijalle kaksi. Ehkä yllättävin elokuvaviikonlopun top 20:ssä on vuoden 1978 brittianimaatio Ruohometsän kansa jaetulla kymmenennellä sijalla.

Sijalla yhdeksän on Todd Haynesin ohjaama Peitelty totuus. Elokuvan siirretty virallinen ensi-ilta on heinäkuussa, mutta sitä on näytetty ennakkonäytöksissä.