2010-luku oli kotimaisen elokuvan juhlaa

Kotimaisen elokuvan vuosikymmen

Kotimaiset elokuvat menestyivät mainiosti 2010-luvulla. Koko vuosikymmenen ylivoimaisesti katsotuin elokuva oli Aku Louhimiehen versio Tuntemattomasta sotilaasta (2017). Väinö Linnan klassikkoromaanin kolmas filmatisointi keräsi yli miljoona katsojaa elokuvateattereissa vuodesta 1972 alkaneen tilastoidun historian ensimmäisenä kotimaisena elokuvana ja toisena elokuvana ylipäätään. Edellinen miljoonaelokuva oli James Cameronin jättihitti Titanic (1997). Tosin Edvin Laineen Tuntemattoman sotilaan (1955) arvioidaan keränneen elokuvateattereissa peräti 2,8 miljoonaa katsojaa.

Tuntemattoman sotilaan jälkeen suurimmiksi kotimaisiksi hiteiksi nousi komedioita ja lastenelokuvia. Myös menestyselokuvien jatko-osat ottivat paikkansa listojen kärkipäässä myös kotimaisissa elokuvissa. Esimerkiksi Luokkakokous, Mielensäpahoittaja ja Napapiirin sankarit saivat alkuperäisen elokuvan lisäksi myös jatko-osansa vuosikymmenen katsotuimpien elokuvien joukkoon. Lisäksi lastenelokuvissa luotettiin vahvasti hiteiksi muodostuneisiin hahmoihin ja sarjoihin: vuosikymmenen kahdenkymmenen katsotuimman kotimaisen elokuvan joukossa on kuusi Risto Räppääjä -elokuvaa. Katsotuimpien kotimaisten elokuvien listalla erottuu sijalla 15 oleva tositarinaan perustuva draamaelokuva Prinsessa, joka keräsi lähes 300 000 katsojaa.

Kotimaisia elokuvia käytiin katsomassa yhteensä 20,5 miljoona kertaa, mikä on 25,4 % koko vuosikymmenen kokonaiskatsojamäärästä 80,8 miljoonasta katsojasta. Vuosikymmenen sadan katsotuimman elokuvan joukkoon mahtui 34 suomalaista elokuvaa.

Kuva 1: Elokuvien katsojamäärät vuosikohtaisesti 2010–19

Supersankarit ja muut ulkomaiset menestykset

Maailmalla 2010-luvun ehkä näkyvin elokuvagenre oli supersankarielokuva. Suomessa supersankarit kyllä näkyivät ensi-iltojensa aikaan viikkolistojen kärjessä, mutta vuosikymmenen dominoinnista ei voi puhua. Katsotuimmaksi supersankarielokuvaksi nousi sijalla 23 oleva Avengers: Endgame (2019) 343 000 katsojallaan. Christopher Nolanin ohjaaman Batman-trilogian päätösosa Yön ritarin paluu (2012) löytyy 289 000 katsojallaan sijalta 41. Batmanillä ei kuitenkaan supervoimia sinällään ole. Toiseksi korkein varsinainen supersankarielokuva onkin Deadpool (2016) 246 000 katsojalla sijalla 56. Vuoden 2019 jättihitti Joker ehti vuosikymmenen 14. katsotuimmaksi ja on jo ohittanut tämän viikon aikana kokonaiskatsojamäärässä vuosikymmenlistalla kaksi sitä edellä ollutta elokuvaa. Jokeria ei kuitenkaan voi supersankarielokuvaksi laskea, vaikka Batman-sarjakuvista hahmo onkin alun perin tuttu.

Supersankarien sijaan vuosikymmenen katsotuimpia elokuvia oli hittisarjojen jatko-osat tai niiden maailmoihin läheisesti liittyvät kokonaisuudet. Vuosikymmenen top 10:een mahtuivat uudet James Bondit, Star Warsit ja sijoille 9–11 yltäneet Hobitti-elokuvat. Lisäksi suuria hittejä olivat mm. viimeiset Harry Potter ja Pirates of Caribbean -elokuvat sekä Itse ilkimys -elokuvasarjan spin-off Kätyrit (2015). Musiikkiaiheiset elokuvat menestyivät myös hyvin. Niistä parhaiten vuonna 2018 ensi-iltansa saaneet Queen-yhtyeestä kertova Bohemian Rhapsody ja ABBA-musikaali Mamma Mia! Here We Go Again.

Naisohjaajien osuus oli kasvussa, mutta jäi vielä pieneksi

Naisen asema elokuvassa ja #metoo-liike olivat vuosikymmenen lopun suuria puheenaiheita. Sadan katsotuimman elokuvan joukkoon mahtui kuitenkin vain kaksitoista elokuvaa, joissa nainen oli ainakin yksi elokuvan kreditoiduista ohjaajista. Näistä yhdeksän oli kotimaisia.

Kolme ulkomaista elokuvaa olivat Sharon Maguiren ohjaama Bridget Jones’s Baby sijalla 85 sekä Jennifer Leen ja Chris Buckin ohjaamat Frozen: huurteinen seikkailu (2013) sijalla 91 ja sen jatko-osa Frozen 2 (2019), joka ehti vuosikymmenen 51 katsotuimmaksi, vaikka sen ensi-ilta oli viikkoa ennen vuosikymmenen vaihtumista. Tätä kirjoittaessa elokuva on ehtinyt kerätä jo yli 300 000 katsojaa ja olisi top 40:ssä. Elokuva tulee keräämään katsojia enemmän kuin osa vuosikymmenen top 10:ssä olevista elokuvista.

Koko vuosikymmenen katsotuin naisen ohjaama elokuva oli sijalla 13 löytyvä Johanna Vuoksenmaan 21 tapaa pilata avioliitto. Lisäksi sadan joukossa olivat Tiina Lymin ohjaamat Mielensäpahoittaja– ja Napapiirin sankarit -jatko-osat, Mari Rantasilan Risto Räppääjä – ja Saara Cantellin Onneli ja Anneli -lastenelokuvat. Lisäksi mukana on Marja Pyykön Yösyöttö ja Taru Mäkelän Varasto. Kaikki elokuvat ovat joko komedioita tai koko perheen elokuvia.

Naisoletetettujen ohjaajien elokuvat keräsivät 2010-luvulla kaikkiaan 9,2 miljoonaa katsojaa eli 11,4 prosenttia kokonaissaaliista, kun mukaan lasketaan yhteisohjaukset. Suomalaisten elokuvien osuus tästä oli 5,7 miljoonaa eli peräti 62 %:a kokonaismäärästä. Suomalaisten elokuvien joukossa 5,7 miljoonaa katsojaa oli 27,9 %:a 20,4 miljoonan katsojan kokonaissummasta. Ulkomaisten elokuvien vastaava prosenttiosuus oli vain 5,8 %. Alla olevissa kuvaajissa on esitetty tarkemmin vuosikohtaisia katsojamääriä ja prosenttiosuuksia sukupuolittain ja maittain.

Kuva 2: Kotimaisten elokuvien kokonaiskatosjamäärät oletetun sukupuolen ja vuoden mukaan

Kuva 3: Ulkomaisten elokuvien kokonaiskatosjamäärät oletetun sukupuolen ja vuoden mukaan

Kuva 4

Kuva 5: Naispuolisten ohjaajien prosenttiosuus ensi-iltojen vuotuisesta kokonaismäärästä

Naiset olivat edelleen myös aliedustettuja menestyneimmissä elokuvissa. Vuosikymmen kolmenkymmenen katsotuimman joukossa naispuolinen näyttelijä oli pääosassa kolmannen Star Wars -trilogian lisäksi vain elokuvissa 21 tapaa pilata avioliitto, Mamma Mia! Here We Go Again ja Sinkkuelämää 2. Keskeiseksi rooliksi voi hyvin laskea myös Satu Tuuli Karhun esittämä Sofia elokuvassa Ilosia aikoja, Mielensäpahoittaja sekä Kanelia kainaloon, Tatu ja Patu!:n Eedit Patrakan esittämä Veera.

Suosituimmat ohjaajat

Vuosikymmen menestyneimmät ohjaajat myytyjen lippujen perusteella olivat Hobitti-trilogian ohjannut Peter Jackson ja kaksi James Bond -elokuvaa ohjannut Sam Mendes. Ykkössijasta huolimatta Jackson jäi edellisen vuosikymmenen luvustaan yli 800 000 katsojan päähän. Silloin tilastoja dominoivat vielä Hobittejakin paremmin katsojia keränneet Taru sormusten herrasta -elokuvat. Sam Mendes ei suurta hittiä ollut saanut sitten debyyttiohjauksensa American Beauty (1999). Kotimaisista ohjaajista parhaimman tuloksen teki Dome Karukoski, joka keräsi viidellä ensi-illallaan lähes 1,3 miljoonaa katsojaa. Timo Koivusalo oli ohjaajalistalla neljäntenä. Viidenneksi ylsi Harry Potter ja Ihmeotukset -elokuvia ohjannut David Yates. Aku Louhimies oli sijalla kuusi. Tuntemattoman sotilaan lisäksi suuria menestyksiä ei kuitenkaan ollut. Toiseksi korkeimpana elokuvana Vuosaari (2012) sijalla 234.

Taulukko: Katsotuimmat ohjaajat 2010-luvulla

Ohjaaja Katsojat 1 Peter Jackson 1 368 162 2 Sam Mendes 1 344 597 3 Dome Karukoski 1 284 506 4 Timo Koivusalo 1 212 890 5 David Yates 1 200 870 6 Aku Louhimies 1 181 649 7 J.J. Abrams 987 748 8 Taneli Mustonen 973 764 9 Saara Cantell 968 175 10 Christopher Nolan 822 983

Jatko-osat menestyivät edeltäjiään paremmin

Lista on täynnä jatko-osia. Hieman yllättävä piirre on, että elokuvasarjojen jatko-osat keräsivät monissa tapauksissa edeltäjäänsä enemmän katsojia. Suoraa jatkoa toisilleen olevissa Hobiteissa seuraava osa keräsi aina pari tuhatta katsojaa edeltäjäänsä enemmän. Bondit olivat suositumpia kuin koskaan tilastoidun historian aikana. Uudempi Spectre päihitti Skyfallin, Napapiirin sankarit 2 keräsi 15 000 katsojaa enemmän kuin sarjan avaus, Itse ilkimys sarjan spin-off-elokuva Kätyrit oli suositumpi kuin mikään varsinaisen sarjan elokuva. Itse ilkimys -sarjasta taas katsotuin oli kolmas eli viimeisin elokuva. Seitsemänteen Harry Potter kirjaan perustuvista elokuvista Harry Potter ja kuoleman varjelukset, osa 2 sai peräti 60 000 katsojaa enemmän kuin osa 1. Avengers-elokuvissakin seuraaja keräsi edeltäjäänsä enemmän. Vanhimmasta uusimpaan elokuvat keräsivät 120 000, 137 000, 234 000 ja 343 000 katsojaa.

Harvoja sarjoja, jossa ensimmäinen osa oli menestyksekkäin, olivat kotimaiset Luokkakokous ja Mielensäpahoittaja -elokuvat. Myöskin Star Wars -elokuvissa vuosikymmenen ensimmäinen ja sarjan seitsemäs elokuva oli katsotuin. Uusin Star Wars tosin pyörii vielä täysille saleille. Se kuitenkin avasi hiukan heikommin kuin edellinen kahdeksas osa.

Elokuvien hahmot puhuivat suomea tai englantia

Suomessa katsotaan amerikkalaisia, suomalaisia ja brittiläisiä viihde-elokuvia. Top 100:aan mahtui yksi elokuva näiden ulkopuolelta sijalla 95 oleva ruotsalainen Solsidan. Kiina tosin näkyy joidenkin hittielokuvien yhtenä tuotantomaana, mutta elokuvat mielletään Hollywood-elokuviksi, niissä tunnetut länsimaiset näyttelijät puhuvat englantia ja ne sijoittuvat Yhdysvaltoihin. Solsidanin jälkeen toiseksi korkein ei-englannin- tai suomenkielinen elokuva on sijalla 224 oleva ruotsinkielinen Satavuotias, joka karkasi ikkunasta ja katosi vajaalla sadalla tuhannella katsojalla. Tosin suurelta osin ranskankielinen suomalaistuotanto Aki Kaurismäen ohjaama Le Havre (2011) on sijalla 162 vajaalla 130 000 katsojalla. Myös sijalta 180 ranskalais-suomalainen yhteistuotanto löytyvä Ailo – pienen poron suuri seikkailu on esitetty ulkomailla ranskankielisenä. Suomessa se esitettiin kuitenkin Peter Franzénin kertojaäänellä ja se miellettiin kotimaiseksi. Ranskankielisistä ranskalaisista elokuvista parhaiten menestyi monessa maassa suureksi hitiksi noussut Koskemattomat. Suomessa se sai 71 500 katsojaa ja oli vuosikymmenen 321. katostuin

Vuosikymmenen viimeiset jättihitit

Vuosikymmenen viimeisiksi isoiksi hiteiksi nousivat joulukuun lopussa ensi-iltansa saaneet Star Wars: The Rise of Skywalker ja Frozen 2 sekä lokakuussa ensi-iltaan tullut vuoden 2019 selvästi katsotuimmaksi noussut Joker. Varsinkin kaksi ensin mainittua tulevat keräämään vielä runsaasti katsojia. Star Wars tulee kerämään reilusti yli 400 000 katsojaa, Frozen 2 luultavasti vielä sitäkin enemmän. Myös Joker kerää vielä katsojia. Vaikka ennusteen mukaan sen kokonaiskatsojamäärä tällä kehityksellä näyttäisi jäävän reiluun 420 000 katsojaan, on hyvin mahdollista, että mahdolliset Oscar-ehdokkuudet ja Oscar- ja Golden Globe -palkinnot kerryttävät katsojamäärää vielä yli 100 000 katsojalla kuten kävi Bohemian Rhapsodylle vuosi sitten.

Taulukko 2: Vuosikymmenen 100 katsotuinta elokuvaa

Elokuvan nimi Katsojat 2010-luvulla Ensi-ilta Ohjaaja Tuotantomaa 1 Tuntematon sotilas 1 023 373 27.10.2017 Aku Louhimies FI 2 007 Spectre 696 682 30.10.2015 Sam Mendes GB / US 3 007 Skyfall 647 440 26.10.2012 Sam Mendes GB / US 4 Star Wars: The Force Awakens 625 466 16.12.2015 J.J. Abrams US 5 Luokkakokous 505 430 25.2.2015 Taneli Mustonen FI 6 Mielensäpahoittaja 500 934 5.9.2014 Dome Karukoski FI 7 Star Wars: The Last Jedi 467 231 13.12.2017 Rian Johnson US 8 Bohemian Rhapsody 467 102 2.11.2018 Bryan Singer GB / US 9 Hobitti – Viiden armeijan taistelu 452 181 10.12.2014 Peter Jackson US 10 Hobitti – Smaugin autioittama maa 447 944 11.12.2013 Peter Jackson US 11 Hobitti – Odottamaton matka 445 442 12.12.2012 Peter Jackson US 12 Kätyrit 403 827 3.7.2015 Kyle Balda, Pierre Coffin US 13 21 tapaa pilata avioliitto 403 332 8.2.2013 Johanna Vuoksenmaa FI 14 Joker 402 892 4.10.2019 Todd Phillips US / CA 15 Napapiirin sankarit 2 399 050 30.9.2015 Teppo Airaksinen FI 16 Harry Potter ja kuoleman varjelukset, osa 2 386 520 13.7.2011 David Yates GB / US 17 Napapiirin sankarit 384 392 15.10.2010 Dome Karukoski FI 18 Mamma Mia! Here We Go Again 372 482 20.7.2018 Ol Parker GB / US 19 Pirates of the Caribbean: Vierailla vesillä 359 463 18.5.2011 Rob Marshall US 20 Ilosia aikoja, Mielensäpahoittaja 349 499 24.8.2018 Tiina Lymi FI 21 Rogue One 348 081 16.12.2016 Gareth Edwards US / GB 22 Risto Räppääjä ja yöhaukka 346 221 19.2.2016 Timo Koivusalo FI 23 Avengers: Endgame 342 728 24.4.2019 Anthony Russo, Joe Russo US 24 Kanelia kainaloon, Tatu ja Patu! 337 374 19.10.2016 Rike Jokela FI 25 Itse ilkimys 3 333 790 30.6.2017 Eric Guillon, Kyle Balda, Pierre Coffin US 26 Leijonakuningas 333 069 17.7.2019 Jon Favreau US 27 Sinkkuelämää 2 328 286 2.6.2010 Michael Patrick King US 28 Risto Räppääjä ja polkupyörävaras 327 851 12.2.2010 Mari Rantasila FI 29 Angry Birds -elokuva 327 708 13.5.2016 Fergal Reilly, Clay Kaytis FI / US 30 Harry Potter ja kuoleman varjelukset, osa 1 322 529 19.11.2010 David Yates US 31 Ice Age 4: Mannerten mullistus 316 687 29.6.2012 Mike Thurmeier, Steve Martino US 32 Risto Räppääjä ja Sevillan saituri 315 299 13.2.2015 Timo Koivusalo FI 33 Risto Räppääjä ja viileä Venla 309 939 10.2.2012 Mari Rantasila FI 34 Pirates of the Caribbean: Salazar’s Revenge 308 120 24.5.2017 Espen Sandberg, Joachim Rønning US 35 Madagascar 3 307 033 3.8.2012 Conrad Vernon, Tom McGrath, Eric Darnell US 36 Liisa Ihmemaassa 305 664 12.3.2010 Tim Burton US 37 Luokkakokous 2 304 356 2.11.2016 Taneli Mustonen FI 38 Prinsessa 297 119 10.9.2010 Arto Halonen FI 39 Lemmikkien salainen elämä 297 061 5.8.2016 Yarrow Cheney, Chris Renaud US / JP 40 Star Wars: The Rise of Skywalker 293 883 18.12.2019 J.J. Abrams US 41 Yön Ritarin paluu 288 996 20.7.2012 Christopher Nolan US 42 Risto Räppääjä ja pullistelija 288 305 15.2.2019 Markus Lehmusruusu FI 43 Avatar 288 023 (kok. katsojamäärä 418 939) 18.12.2009 James Cameron US 44 Johnny English – uudestisyntynyt 279 283 14.10.2011 Oliver Parker GB 45 Napapiirin sankarit 3 270 541 25.8.2017 Tiina Lymi FI 46 Tie pohjoiseen 265 783 24.8.2012 Mika Kaurismäki FI 47 Risto Räppääjä ja liukas Lennart 265 775 7.2.2014 Timo Koivusalo FI 48 Beauty and the beast – kaunotar ja hirviö 259 558 17.3.2017 Bill Condon US 49 La La Land 259 251 13.1.2017 Damien Chazelle US / HK 50 Itse ilkimys 2 258 483 5.7.2013 Chris Renaud, Pierre Coffin US 51 Frozen 2 255 604 25.12.2019 Jennifer Lee, Chris Buck 0 52 Inside out – mielen sopukoissa 254 076 28.8.2015 Pete Docter, Ronnie Del Carmen US 53 Autot 2 253 662 12.8.2011 Brad Lewis, John Lasseter US 54 Inception 253 394 23.7.2010 Christopher Nolan US 55 Rare Exports 251 861 3.12.2010 Jalmari Helander FI / NO / SE / FR 56 Deadpool 245 780 12.2.2016 Tim Miller US 57 BlacKkKlansman 237 536 10.8.2018 Spike Lee US 58 Avengers: Infinity War 234 354 25.4.2018 Anthony Russo, Joe Russo US 59 Nälkäpeli – vihan liekit 231 905 20.11.2013 Francis Lawrence US 60 Downton Abbey 229 714 13.9.2019 Michael Engler GB 61 Kätilö 228 027 4.9.2015 Antti Jokinen FI 62 Ihmeotukset ja niiden olinpaikat 226 622 23.11.2016 David Yates GB / US 63 Lemmikkien salainen elämä 2 226 488 26.6.2019 Chris Renaud, Jonathan del Val US / JP / FR 64 Fast & Furious 7 226 068 1.4.2015 James Wan US / JP 65 Ihmeperhe 2 225 760 31.8.2018 Brad Bird US 66 Onnelin ja Annelin talvi 225 208 9.10.2015 Saara Cantell FI 67 Sing 221 420 23.12.2016 Garth Jennings, Christophe Lourdelet US 68 Onneli, Anneli ja Salaperäinen muukalainen 216 437 27.1.2017 Saara Cantell FI 69 Havukka-ahon ajattelija 216 350 (kok. katsojamäärä 222 797) 15.12.2009 Kari Väänänen FI 70 Once Upon a Time… in Hollywood 215 987 16.8.2019 Quentin Tarantino US / GB / CN 71 Toy Story 3 214 060 27.8.2010 Lee Unkrich US 72 Twilight – Aamunkoi, osa 2 211 843 16.11.2012 Bill Condon US 73 Shrek ja ikuinen onni 211 247 9.7.2010 Mike Mitchell US 74 Puhdistus 210 013 7.9.2012 Antti Jokinen FI 75 The Revenant 207 810 29.1.2016 Alejandro G. Iñárritu US 76 Rölli ja kultainen avain 205 163 1.2.2013 Taavi Vartia FI 77 Vares – Pahan suudelma 204 203 6.1.2011 Anders Engström FI 78 Oma maa 201 925 26.10.2018 Markku Pölönen FI 79 Aladdin 201 350 24.5.2019 Guy Ritchie US 80 Yösyöttö 201 181 6.10.2017 Marja Pyykkö FI 81 Deadpool 2 200 140 16.5.2018 David Leitch US 82 Varasto 199 573 30.12.2011 Taru Mäkelä FI 83 Leijonasydän 199 477 18.10.2013 Dome Karukoski FI 84 A Star Is Born 198 622 19.10.2018 Bradley Cooper US 85 Bridget Jones’s Baby 198 186 16.9.2016 Sharon Maguire IE / GB / FR / US 86 Jurassic World 198 173 12.6.2015 Colin Trevorrow US 87 Nälkäpeli 196 506 23.3.2012 Gary Ross US 88 Suicide Squad 195 624 5.8.2016 David Ayer US 89 Kuninkaan puhe 195 550 21.1.2011 Tom Hooper GB 90 Twilight – Aamunkoi, osa 1 194 260 18.11.2011 Bill Condon US 91 Frozen: huurteinen seikkailu 193 312 20.12.2013 Jennifer Lee, Chris Buck US 92 Diktaattori 190 162 16.5.2012 Larry Charles US 93 Ihmeotukset: Grindelwaldin rikokset 188 938 14.11.2018 David Yates GB / US 94 Nälkäpeli – Matkijanärhi, osa 1 188 223 19.11.2014 Francis Lawrence US 95 Järven tarina 187 185 15.1.2016 Kim Saarniluoto, Marko Röhr FI 96 Solsidan 184 636 29.12.2017 Felix Herngren, Måns Herngren SE 97 Se 183 066 8.9.2017 Andy Muschietti US / CA 98 Juice 181 520 26.12.2018 Teppo Airaksinen FI 99 Iron Sky 181 359 6.4.2012 Timo Vuorensola FI 100 Madagascarin pingviinit 180 391 26.12.2014 Simon J. Smith, Eric Darnell US

Taulukko 3: Katsotuimmat kotimaiset elokuvat 2010-luvulla

Elokuvan nimi Katsojat 2010-luvulla Ensi-ilta Ohjaaja 1 Tuntematon sotilas 1 023 373 27.10.2017 Aku Louhimies 2 Luokkakokous 505 430 25.2.2015 Taneli Mustonen 3 Mielensäpahoittaja 500 934 5.9.2014 Dome Karukoski 4 21 tapaa pilata avioliitto 403 332 8.2.2013 Johanna Vuoksenmaa 5 Napapiirin sankarit 2 399 050 30.9.2015 Teppo Airaksinen 6 Napapiirin sankarit 384 392 15.10.2010 Dome Karukoski 7 Ilosia aikoja, Mielensäpahoittaja 349 499 24.8.2018 Tiina Lymi 8 Risto Räppääjä ja yöhaukka 346 221 19.2.2016 Timo Koivusalo 9 Kanelia kainaloon, Tatu ja Patu! 337 374 19.10.2016 Rike Jokela 10 Risto Räppääjä ja polkupyörävaras 327 851 12.2.2010 Mari Rantasila 11 Angry Birds -elokuva 327 708 13.5.2016 Fergal Reilly, Clay Kaytis 12 Risto Räppääjä ja Sevillan saituri 315 299 13.2.2015 Timo Koivusalo 13 Risto Räppääjä ja viileä Venla 309 939 10.2.2012 Mari Rantasila 14 Luokkakokous 2 304 356 2.11.2016 Taneli Mustonen 15 Prinsessa 297 119 10.9.2010 Arto Halonen 16 Risto Räppääjä ja pullistelija 288 305 15.2.2019 Markus Lehmusruusu 17 Napapiirin sankarit 3 270 541 25.8.2017 Tiina Lymi 18 Tie pohjoiseen 265 783 24.8.2012 Mika Kaurismäki 19 Risto Räppääjä ja liukas Lennart 265 775 7.2.2014 Timo Koivusalo 20 Rare Exports 251 861 3.12.2010 Jalmari Helander 21 Kätilö 228 027 4.9.2015 Antti Jokinen 22 Onnelin ja Annelin talvi 225 208 9.10.2015 Saara Cantell 23 Onneli, Anneli ja Salaperäinen muukalainen 216 437 27.1.2017 Saara Cantell 24 Havukka-ahon ajattelija 216 350 15.12.2009 Kari Väänänen 25 Puhdistus 210 013 7.9.2012 Antti Jokinen 26 Rölli ja kultainen avain 205 163 1.2.2013 Taavi Vartia 27 Vares – Pahan suudelma 204 203 6.1.2011 Anders Engström 28 Oma maa 201 925 26.10.2018 Markku Pölönen 29 Yösyöttö 201 181 6.10.2017 Marja Pyykkö 30 Varasto 199 573 30.12.2011 Taru Mäkelä 31 Leijonasydän 199 477 18.10.2013 Dome Karukoski 32 Järven tarina 187 185 15.1.2016 Kim Saarniluoto, Marko Röhr 33 Juice 181 520 26.12.2018 Teppo Airaksinen 34 Iron Sky 181 359 6.4.2012 Timo Vuorensola 35 Muumit Rivieralla 178 502 10.10.2014 Hanna Hemilä, Xavier Picard 36 Kummeli V 178 345 19.2.2014 Aleksi Mäkelä 37 Onneli ja Anneli 177 762 17.1.2014 Saara Cantell 38 Olen suomalainen 173 830 13.9.2019 Aleksi Mäkelä 39 Heinähattu, Vilttitossu ja Rubensin veljekset 169 829 24.11.2017 Anna Dahlman 40 Vuonna 85 165 856 25.1.2013 Riku Suokas, Timo Koivusalo 41 Onneli, Anneli ja nukutuskello 161 114 25.12.2018 Saara Cantell 42 Niko 2 – Lentäjäveljekset 155 045 12.10.2012 Jørgen Lerdam, Kari Juusonen 43 Olavi Virta 151 976 5.10.2018 Timo Koivusalo 44 Supermarsu 147 533 26.1.2018 Joona Tena 45 Härmä 146 455 17.2.2012 Jukka-Pekka Siili 46 Ikitie 145 600 15.9.2017 Antti-Jussi Annila 47 Sisko tahtoisin jäädä 138 131 13.8.2010 Marja Pyykkö 48 Big Game 131 562 19.3.2015 Jalmari Helander 49 Sel8nne 130 530 27.9.2013 Jukka-Pekka Siili 50 Kesäkaverit 129 774 1.8.2014 Inari Niemi

Tarkemmat katsojalukutiedot 2010-luvusta ja koko tilastoidusta katsojalukuhistoriasta saa SES:n avoimesta datasta löytyvästä Excel-tiedostosta.